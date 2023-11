Feuerwehr im Einsatz: Bei John Deere in Bruchsal brennt es

Eine große Rauchwolke ist über Bruchsal zu sehen. Am Donnerstagvormittag muss die Feuerwehr zum Traktorhersteller an der Autobahn ausrücken.

Die Bruchsaler Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr mit mehreren Fahrzeugen zu einem Feuer in der Nähe der Autobahn 5 ausgerückt. Über Bruchsal ist weithin eine große Rauchwolke zu sehen.

Es geht, so eine erste Information der Feuerwehr, um ein Feuer bei John Deere. Das ist der große amerikanische Traktorhersteller, der ein Werk in Bruchsal unterhält. Dort werden vor allem Kabinen für Traktoren produziert.

Bei John Deere brennt wohl ein Hallendach

Ein Hallendach, so erste Informationen, scheint in Brand geraten zu sein. Das bestätigt die Polizei. Bei Arbeiten am Dach, an der dortigen Dämmung, sei es zum Feuer gekommen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigt am Mittag auf BNN-Anfrage, dass es beim Verlegen von Bitumenbahnen am Dach zum Feuer gekommen ist.

Sicherheitshalber seien mehrere Bereiche evakuiert worden. Verletzte gebe es aber nicht. Das Feuer ist in der neuen Erweiterung des Ersatzteildepots ausgebrochen.

Auslieferung bei John Deere ist derzeit gestoppt

Der Betrieb von John Deere in der Produktion könne ungehindert weitergehen. Lediglich der Betrieb im Ersatzteildepot wurde sicherheitshalber eingestellt. Die Auslieferung ist gestoppt.

Der Verkehr auf der Autobahn sei vom Rauch nicht beeinträchtigt. Im Moment läuft der Feuerwehreinsatz.

