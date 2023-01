Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus – Polizei fahndet nach Person

Die Bruchsaler Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt.

Die Einsatzkräfte wurden um 21.10 Uhr zu dem Brand alarmiert. Beim Eintreffen war das Gebäude verraucht. Alle Bewohner konnten sich bereits ins Freie retten.

Wie die Polizei auf Nachfrage am Montagmorgen mitteilt, gab es keine Verletzten. Eine Person flüchtete nach dem Brand und wurde per Fahndung gesucht, so der Sprecher.

Der Schaden im Gebäude beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Weitere Details nannte der Sprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.