Am Dienstagnachmittag wurde die Bruchsaler Feuerwehr und die Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard zu auslaufendem Kraftstoff nach einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 5 in Richtung Frankfurt gerufen. Zwischen der Anschlussstelle Bruchsal und dem Rasthof Bruchsal kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kleinlaster und einem Auto, so berichtet es Sprecher der Wehren.

Dabei liefen Betriebsstoffe,also Benzin oder Diesel oder Öl auf die Fahrbahn. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Rettungsdienst bereits vor Ort und kümmerte sich um die in den Fahrzeugen sitzenden Personen.

Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden abgestreut, der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Ein Bergeunternehmen nahm die Fahrzeuge auf. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.