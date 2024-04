Spektakuläre Übung

Im Riesenrad stehen geblieben: Feuerwehr probt in Untergrombach Rettung in 30 Metern Höhe

Ein Riesenrad erregt seit einigen Wochen Aufsehen in Untergrombach. Jetzt rückte dort auch noch die Feuerwehr an. Und probte in schwindelerregender Höhe den Ernstfall.