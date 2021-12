Mit vereinten Kräften kümmerten sich in Bruchsal Feuerwehr und ein Schornsteinfeger um einen Waldkauz, der an einem ungewöhnlichen Ort eingesperrt war.

Zu einer außergewöhnlichen Tierrettung wurde die Bruchsaler Feuerwehr am späten Samstagabend in den Keplerweg in Bruchsal gerufen. Ein Waldkauz steckte aus noch nicht näher geklärten Gründen in einem Kamin fest. Und das im Keller des Hauses, etwa einen Meter über der Putzöffnung. In Zusammenarbeit mit einem hinzugerufenen Schornsteinfegermeister wurde das weitere Vorgehen abgestimmt, um an das Tier zu gelangen, berichtet die Feuerwehr.

Der Schornsteinfeger stieg auf eine Drehleiter und beförderte den Vogel mit dem Kaminbesen vorsichtig nach unten. Dort konnte an der Putzöffnung des Kamins der Waldkauz gefangen und in eine Transportbox gebracht werden. Der ebenfalls gerufene medizinische Tierrettungsdienst aus Karlsruhe nahm das Wildtier im Feuerwehrhaus Bruchsal in Empfang und kümmert sich seitdem um die weitere Versorgung.