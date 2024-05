Schwarzer Rauch ist am Dienstagabend aus einer Halle der Entsorgungsfirma PreZero Recycling in Bruchsal gedrungen. In dem Unternehmen an der Lußhardtstraße war laut Bruchsaler Feuerwehr ein Müllzerkleinerer in Brand geraten und Wertstoffmüll hatte sich entzündet.

Kurz vor 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Halle des Betriebs stark verraucht und eine Zerkleinerungsmaschine brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, allerdings dauerte die Bekämpfung zahlreicher Glutnester im Müll an. Im Anschluss musste die Halle umfangreich gelüftet werden. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Brand in Bruchsal: Mitarbeiter muss nach Löschversuchen ins Krankenhaus

Ein Mitarbeiter des Unternehmens zog sich bei seinen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Bruchsal war mit etwa 60 Einsatzkräften bei den Lösch- und Aufräumungsarbeiten bis kurz nach 23 Uhr im Einsatz.