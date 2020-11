„Wir schaffen das“, hieß es vor fünf Jahren, als viele Flüchtlinge in Behelfsunterkünfte rund um Bruchsal einquartiert und mit dem Nötigsten versorgt wurden. Die BNN hat sich bei ehrenamtlichen Helfern, Geflüchteten und in der Verwaltung umgehört, wie es nun läuft.

Leer stehende Fabrikgebäude wie in der Schnabel-Hennig-Straße in Bruchsal, Container in Waghäusel und Zeutern oder Massenquartiere in der Landesfeuerwehrschule: Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung 2015 mussten Hilfskräfte von DRK oder Feuerwehr sowie Ehrenamtliche oft innerhalb von Stunden Behelfsbetten aufbauen.

Fast täglich kamen mit Bussen Menschen, die nur das Nötigste in Tüten oder Taschen gepackt hatten – pro Monat durchschnittlich 277.

„Wir schaffen das!“ Mit dem berühmten Satz versuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel im August 2015 die Öffentlichkeit zu motivieren. Haben wir es geschafft? Die BNN haben sich fünf Jahre danach umgehört.