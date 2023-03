Pilot galt als erfahren

Flugzeugabsturz beim Bauhaus in Bruchsal: So könnten die letzten Minuten im Cockpit abgelaufen sein

Es hätte in einer Katastrophe enden können: Nur 100 Meter vom Bauhaus-Parkplatz in Bruchsal entfernt krachte 2019 ein Motorflugzeug in das Gebäude. Nun liegt der Abschlussbericht vor.