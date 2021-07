Ursache bis heute ungeklärt

Flugzeugabsturz in Baumarkt: Bruchsal schrammt 2019 an noch größerem Unglück vorbei

Es hätte eine noch schlimmere Katastrophe werden können: Als am 20. Juli 2019 ein Leichtflugzeug in einen Bruchsaler Baumarkt stürzt, sterben die drei Insassen. Kunden und Mitarbeiter bleiben jedoch unverletzt. Der Absturz reiht sich in die lange Liste von Flugunglücken in der Region ein.