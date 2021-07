Was wäre gewesen, wenn? Am 20. Juli 2019 gegen 13 Uhr kracht eine viersitzige Jodel DR 1050 in den hinteren Teil des Baumarktes im Gewerbegebiet an der Bruchsaler Kammerforststraße. Das Leichtflugzeug wird bei dem Aufprall komplett zerrissen. Der 80-jährige Pilot sowie zwei Passagiere sterben beim Aufprall.

Abschlussbericht liegt noch nicht vor

Nicht auszudenken, wenn die Jodel beim Anflug auf den Flugplatz Bruchsal auf den vollen Kundenparkplatz gestürzt wäre. Auch zwei Jahre nach dem Flugzeugabsturz beim Bauhaus gibt es noch keine Antwort auf das Warum. Immer noch liegt kein Abschlussbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) vor.