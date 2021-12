30-Jährige greift Polizeibeamte in Forst an

Bei einem Streit zwischen zwei Personen aus dem Obdachlosenmilieu hat am Montagmorgen in Forst eine 30-jährige Frau drei Polizeibeamte angegriffen.

Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe verständigten Passanten gegen 10 Uhr in der Wolfrainstraße wegen eines lautstark streitenden Paars die Polizei. Nachdem der Lebensgefährte der 30-Jährigen in Gewahrsam genommen wurde, griff die Frau einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Daraufhin fixierte die Polizistin die Frau am Boden.

Nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, durfte sie den Heimweg antreten. Kurz darauf begann sie aber in ihrer Unterkunft zu randalieren und wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Auf der Dienstelle griff sie wiederholt die Beamten körperlich an und trat diese mit Füßen. Die Frau musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.