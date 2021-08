Alkoholisierte Radfahrerin kollidiert mit PKW in Forst

Nachdem eine Fahrradfahrerin in Forst am Dienstagabend gegen ein parkendes Auto gestoßen ist, wurde bei der Unfallaufnahme ein Atemalkoholwert von über 1,2 Promille festgestellt.

Eine 48-Jährige ist am Dienstag gegen 20.40 Uhr mit ihrem Fahrrad in Forst auf der Bernhardusstraße in Richtung Barbarastraße gefahren und gegen ein parkendes Auto gestoßen. Bei dem Aufprall stürzte die Frau auf die Straße, verletzte sich leicht und verursachte einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an dem Fahrzeug.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Die Frau wurde zum Polizeirevier gebracht.