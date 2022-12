Auto kommt bei Forst von der Straße ab: Mehr als 100.000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin ist am Sonntagmittag auf einer Kreisstraße bei Forst von der Fahrbahn abgekommen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 105.000 Euro.

Die Frau war nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gegen 12.35 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hambrücken und Forst unterwegs, als sie in Höhe der Abzweigung zu einer anderen Kreisstraße vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, knickte eine Laterne um und landete schließlich in den Leitplanken.

Die 54-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 85.000 Euro. Den Schaden an Leitplanke und Laterne beziffert die Polizei auf rund 20..000 Euro.