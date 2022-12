Autos krachen bei Forst frontal zusammen – Polizei sucht Zeugen

Zwei Autos sind am Mittwoch auf der B35 bei Forst zusammengeprallt. Trümmerteile beschädigten ein drittes Auto. Womöglich war zuvor ein Handy im Spiel.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B35 bei Forst ereignet. Gegen 16.40 Uhr war ein Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung der A5 unterwegs, teilte die Polizei mit. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Anschließend flogen Trümmerteile durch die Luft und beschädigten ein weiteres, an dem Unfall sonst nicht beteiligtes Auto. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 26.000 Euro. Als Folge des Unfalls war die Straße vorübergehend einseitig gesperrt.

Aktuell ist noch unklar, warum es zu dem Zusammenprall kam. Zeugenhinweise lassen laut der Polizei jedoch vermuten, dass der Unfallverursacher durch sein Handy abgelenkt war, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Polizei bittet deshalb mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 51) 72 60 zu melden.