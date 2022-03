Badesaison am Heidesee in Forst in Gefahr - Mitarbeiter hat gekündigt

Fällt die Badesaison am Freizeitpark Heidesee in Forst ins Wasser? Der einzige Schwimmmeister der Gemeinde hat gekündigt, der geplante Ticketverkauf wurde gestoppt.

An diesem Montag hätte in Forst der Vorverkauf von Jahrestickets für die Badesaison im Freizeitpark Heidesee starten sollen. Aufgrund der Kündigung des einzigen Fachangestellten für Bäderbetrieb bei der Gemeinde Forst wird der Vorverkauf von der Gemeinde nun ausgesetzt, so die Gemeinde in einer Mitteilung.

Das geplante Öffnungszeitenkonzept könne durch den Personalausfall nicht umgesetzt werden. Die Verwaltung prüft nun Alternativen und möchte mit dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung am 11. April doch noch die Weichen für die Badesaison stellen.

Aktuell bemüht sich die Verwaltung, Angebote bei externen Personaldienstleistern einzuholen.