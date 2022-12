Besucherobergrenze am Heidesee in Forst ist aufgehoben

Viele Menschen versammeln sich im Sommer am Heidesee in Forst. Der See ist ein „wichtiges Naherholungszentrum“

Der Heidesee in Forst ist für viele Menschen eine Anlaufstelle bei warmem Wetter im Sommer. In diesem Jahr ist dort ein Umsatz von fast 160.000 Euro erzielt worden. 2021 waren es 97.452 Euro. Für Forst ist der See zusätzlich Identifikations- und Naherholungsort.

In den Jahren der Corona-Pandemie gab es einige Beschwerden und Unzufriedenheit über das neu eingeführte Bezahlsystem, das keine Barverkäufe mehr erlaubte. Ebenso gab es eine Besucherobergrenze. Zusätzlich hatte der Algenbewuchs in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. All diese Probleme will der Forster Gemeinderat nun beseitigen. Dazu wurden in der jüngsten Sitzung zehn Beschlussvorschläge vorgelegt.

Badebetrieb im „Naturbad“ am Heidesee in Forst startet am 27. Mai

Zunächst ging es um die Öffnungszeiten im Badebetrieb als Naturbad, der ab dem 27. Mai beginnt und nach den Sommerferien endet. Parallel dazu öffnen auch die Wasserattraktionen. In der restlichen Zeit des Jahres gilt der See als „Badestelle“. Schwimmen kann man dann auf eigene Gefahr.

Hinzu kommen neue Öffnungszeiten: Der See ist zukünftig von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die notwendigen Rettungskräfte für den Betrieb werden extern eingekauft, da es keine eigenen Fachangestellten bei der Gemeinde mehr gibt. Die Besucherobergrenze wurde aufgehoben und die Barkasse wieder fest implementiert.

Trotzdem bleibt gleichzeitig die Möglichkeit bestehen, im Netz vorab oder mit der EC-Karte zu zahlen. Das Tagesticket kostet weiterhin sechs Euro (ermäßigt drei), auch das Abendticket (ab 17 Uhr) bleibt bei zwei Euro (ermäßigt ein Euro). Andere Tickets werden dagegen teurer.

SPD ist mit Erhöhung des Preises des Sommerfamilientickets nicht zufrieden

Kontroverse gab es im Gemeinderat zum Thema Heidesee bei zwei Punkten. Zum einen war die SPD mit der Erhöhung des Preises des Sommerfamilientickets von 80 auf 105 Euro nicht zufrieden und beantragte stattdessen eine Erhöhung auf 95 Euro, was knapp angenommen wurde.

Zum anderen ärgerte sich der Jugendgemeinderat über „die fehlende Einbindung“. Dass die Wasserrutschen gleichzeitig mit dem Seebetrieb beginnen, nehme man positiv zur Kenntnis, aber „warum werden wir nicht informiert, wenn der See im Gemeinderat beraten wird“, fragte Jugendgemeinderat Patrick Wiedemann.

Bürgermeister Bernd Killinger (parteilos) sagte daraufhin zu, künftig stärker auf den Jugendgemeinderat einzugehen und entschuldigte sich bei den Jugendlichen.

Bis auf die Änderung des SPD-Antrags wurden alle Beschlüsse durch den Gemeinderat einstimmig mitgetragen. Das Tagesfamilienticket bleibt bei zwölf Euro. Zusätzlich einigte man sich noch, die stark gewachsenen Algen zu entfernen.

Kommt eine Werbekampagne für den Heidesee?

Manfred Häffner (CDU) lobte den Erhalt der Barkasse. Diese habe sich als dringend notwendig erwiesen und Einnahmen generiert (knapp 49.000 Euro von 160.000 Euro). Emil Kniel (FWV) hob ebenfalls die Vielfalt bei den Bezahlmöglichkeiten hervor, kritisierte allerdings, dass vom See ein starkes finanzielles Defizit zu erwarten sei.

Die SPD sieht den Heidesee als „wichtiges Naherholungszentrum, wie Christian Holzer sagte. Im vergangenen Jahr sei die öffentliche Kommunikation um das Freizeitareal „unglücklich“ gewesen. Auch müsse man für den Heidesee eine Werbekampagne lancieren.

Sybille Klenzendorf (Grüne) unterstützte den Antrag der SPD und wies daraufhin, dass es wichtig sei, weitere Bezahlsysteme wie „Apple-Pay“ in das Onlineportal zu integrieren, sowie die Barkasse von Beginn an zur Verfügung zu stellen.