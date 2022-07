Extreme Rauchentwicklung: Nahe bei Forst brennen Felder auf drei Hektar

Ein Flächenbrand bei Forst hält die Feuerwehren von vier Gemeinden derzeit in Atem. In der Nähe des Hatzelhofs brennen Felder mit einer Fläche von drei Hektar. Das bestätigt die Feuerwehr Bruchsal den BNN.

Es kommt zu einer extremen Rauchentwicklung an der verkehrsreichen Kreisstraße zwischen Bruchsal und Kronau, der B3 und an den Bahnlinien von Deutscher Bahn und Stadtbahn. Das berichten auch Autofahrer am Freitag gegen 15.45 Uhr.

Die nahe Mülldeponie ist nicht von dem Feuer betroffen. Im Einsatz sind die Feuerwehren von Forst, Hambrücken, Bruchsal und Ubstadt-Weiher.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 16.44 Uhr]