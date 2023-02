Weil Bürgermeister Bernd Killinger öffentlich über den Streit um die Abrechnung des Alex-Huber-Forums in Forst diskutieren lässt, wird er vom Gemeinderat scharf attackiert.

In der Forster Gemeinderatssitzung am Montag taten sich zwischen Bürgermeister Bernd Killinger (parteilos) und dem Gemeinderat tiefe Gräben auf. Mancher Zuschauer des vollen Ratssaales, in dem sogar einige Menschen stehen mussten, waren von den Anschuldigungen und Vorwürfen und der Art des Kommunizierens überrascht.

Durch nahezu jeden Tagesordnungspunkt musste sich der Bürgermeister rechtfertigen oder sah sich tiefgreifenden Vorwürfen ausgesetzt. Die Konflikte des Abends erreichten im fünften Tagesordnungspunkt „Schlussrechnung Alex-Huber-Forum“ ihren Höhepunkt. Dabei ging es um die 2016 eingeweihte Veranstaltungshalle, deren Baukosten, vereinbart war eine Summe von 5,6 Millionen Euro, noch immer nicht abgerechnet sind.

Streit um Kosten des Alex-Huber-Forums: Gemeinderäte kritisieren öffentliche Diskussion

Zum laufenden Kostenstreit zwischen dem ausführenden Ingenieurbüro des Alex-Huber-Forums und der Gemeindeverwaltung Forst, äußerten alle Fraktionen und weitere Redner ihren Unmut gegenüber dem Gemeindeoberhaupt. Man schade mit der öffentlichen Befassung der Gemeinde, hieß es in mehr und weniger direkt artikulierten Vorwürfen.

Der Bürgermeister hätte das Thema nicht öffentlich behandeln sollen, sondern nichtöffentlich, forderte Manfred Häffner, der Fraktionsvorsitzende der CDU. Die Verwaltung habe zusätzlich eine nicht überprüfbare Vorlage zur Kenntnisnahmen vorgelegt, hieß es weiter. Darin wurde die, aus Verwaltungssicht, stattgefundene Kommunikation mit dem Ingenieurbüro dargelegt.

Demnach sei man, bestätigt durch die Gemeindeprüfungsanstalt, zu dem Schluss gekommen, dass der Auftragnehmer keine Auszahlungen in Höhe von 500.000 Euro mehr zu erhalten habe. Zudem gebe es einen von dem Unternehmen ausgehenden Rechtsstreit, das mit Datum vom 29.12.22 ein Mahnverfahren in Höhe von 829.759,01 Euro gegen die Gemeinde eingeleitet habe, wie der Vorlage der Verwaltung zu entnehmen war.

Forster Bürgermeister wirkt nach mehrstündigen Attacken mitgenommen

Manfred Häffner hingegen urteilte, der Bürgermeister wolle unbedingt ein Gerichtsverfahren, außerdem sei er nicht bereit an den Verhandlungstisch zu kommen. Sodann stellte Häffner einen Antrag, wonach er den Bürgermeister zu einer außergerichtlichen Einigung bewegen wollte. Die anderen Fraktionen unterstützen dies. Bernd Killinger, der nach den mehrstündigen Angriffen zwischenzeitlich stark mitgenommen wirkte, sicherte zu, den Antrag „mitzunehmen“ und in der nächsten Sitzung zu beraten.

Wir brauchen eine positive Berichterstattung von der Presse über Forst, keine negative. Claudia Greulich, Gemeinderätin (Grüne)

Claudia Greulich (Grüne) zeigte sich „schockiert“ über den Bericht „Streit um Baukosten für Forsts gute Stube“ am 9. Februar in den BNN. Allerdings nicht über den Inhalt, sondern die Tatsache, dass er erschienen war. In der Sitzung forderte sie: „Wir brauchen eine positive Berichterstattung von der Presse über Forst, keine negative“. Vorbeugend fügte sie hinzu, dass dies auch für den Heidesee gelte, der im Tagesordnungspunkt zuvor behandelt wurde.

Christian Holzer (SPD) verlangte die nicht-öffentliche Behandlung des Gegenstandes und forderte, wie Emil Kniel (FWV) auch, man müsse sich außergerichtlich einigen, der Rechtsstreit lähme die Verwaltung.

Als Bernd Killinger mit seiner Erklärung begann, gab es einen Zwischenruf von Manfred Häffner (CDU). „Sie haben anscheinend vor, noch mehrere Gerichtsverfahren zu führen“, meinte er mit einem Verweis auf höhere Gelder für Anwaltskosten im Haushalt der Gemeinde, die der Rat allerdings kurz zuvor mehrheitlich durchgewunken hatte.

Ich habe ständig versucht, Brücken zu bauen. Bernd Killinger, Bürgermeister (parteilos)

„Ich habe ständig versucht, Brücken zu bauen“, sagte der Bürgermeister. Als Verwaltungschef habe er reagieren müssen, gerade bei „Summen dieser Höhe“, gelte dies auch der Öffentlichkeit gegenüber. Außerdem seien „Schlussrechnungen keine Sache von Entgegenkommen“, antwortete er auf Kritik. Sein Ziel sei es, das Interesse der Gemeinde zu wahren und das habe er getan, so die Verteidigung. Er schloss das Thema mit dem Satz: „Wir haben alles unternommen, das ist belegbar“.