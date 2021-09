275 Jahre Geschichte

Einst Zigarrenfabrik: Das „Jägerhaus“ in Forst hat eine wechselvolle Geschichte

An den neuen Namen wollte sich die Bevölkerung nicht recht gewöhnen: Das „Haus des Bürgers“ blieb immer das „Jägerhaus“. Der Name erinnert an die ursprüngliche Bestimmung des Gebäudes – und sorgte doch lang für Missverständnisse.