Hohe Summe Bargeld gestohlen: Täter brechen in Kindergärten in Forst und Ubstadt-Weiher ein

Diebe haben in der Nacht vom letzten Donnerstag auf Freitag in Kindergärten in Forst und Ubstadt-Weiher ihr Unwesen getrieben. Sie stahlen eine höhere Summe Bargeld. Die Polizei ermittelt, ob die Einbrüche in Verbindung stehen.

Unbekannte sind zwischen dem vergangenen Donnerstag bis Freitag in zwei Kindergärten in Forst und Ubstadt-Weiher eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Diebe mehrere Hundert Euro.

Die Täter brachen zunächst in den Kindergarten in der Egerstraße in Forst ein. Sie hebelten mehrere Türen auf und durchwühlten anschließend in einem Büro Schubladen und Schränke. Nachdem sie den Tresor gewaltsam geöffnet hatten, verließen die Einbrecher mit dem Diebesgut das Gebäude.

Unbekannte brachen in demselben Zeitraum auch im Kindergarten in der Pfarrer-Vogel-Straße in Weiher ein. Sie durchwühlten die persönlichen Gegenstände der Mitarbeiter und öffneten eine Geldkassette, in welcher sich Bargeld befand.

Tatzusammenhang bislang unklar

Beide Einbrüche wurden am frühen Freitagmorgen bemerkt. Ob sie miteinander in Verbindung stehen, ist bislang noch unbekannt. Zudem könne der genaue Sachschaden noch nicht beziffert werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.