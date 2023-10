Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Forst schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw am Freitagmittag gegen 12 Uhr in der Bruchsaler Straße in Forst hat die 74-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ersten Erkenntnissen zufolge eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Bruchsaler Straße in Fahrtrichtung Forst.

Als die Autofahrerin an der Einmündung des Postwegs in den Kreisverkehr einfuhr, übersah sie offenbar eine bereits im Kreisverkehr fahrende Radfahrerin und erfasst diese.

Radfahrerin musste mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden

Die 74-Jährige kam daraufhin zu Fall und zog sich schwere Verletzungen im Hüft- und Beinbereich zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.500 Euro.