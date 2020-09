Gemeinderat nimmt Investor-Absage zur Kenntnis

Krematorium wird nicht am Friedhofsareal in Forst gebaut

Ursprünglich war das „Zentrum für Feuerbestattung“ am Friedhofsareal geplant. Von diesen Plänen ist der Investor mittlerweile abgerückt. Der Gemeinderat Forst hat in seiner Sitzung am Montag diese Info zur Kenntnis genommen.