Küchenbrand in Forst geht glimpflich aus

In Forst sind Einsatzkräfte zu einem Brand in einer Wohnung ausgerückt. Die Bewohner konnten sich selbst aus dem Gebäude retten. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff.

Zu einem Brand ist es in der Forster Schlesierstraße ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Via Notruf war gegen 16.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Dort hatte es in der Küche, in Bereich des Herdes, angefangen zu brennen, wie ein Sprecher der Bruchsaler Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte aus der Nachbarstadt waren zur Unterstützung der Forster Feuerwehrleute mit ihrer Drehleiter und einem Löschgruppenfahrzeug ebenfalls vor Ort. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohner konnten sich laut Angaben der Polizei selbst retten. Eine Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt.

Zunächst war die Brandursache unklar, die Polizei ermittelt. Am späten Nachmittag dauerten die Nachlöscharbeiten an, zudem wurde das Gebäude belüftet.