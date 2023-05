Kurioser Fund am Heidesee

Lob von Mario Barth: Warum Forst eine völlig sinnlose Tür am Heidesee jetzt dem bekannten Komiker widmet

Sie steht da einfach so in der Landschaft herum. Eine einsame Tür am Heidesee in Forst. Nun hat der Comedian Mario Barth in seiner RTL-Sendung geklärt, was es damit auf sich hat.