In einer Obdachlosenunterkunft in Forst ist am Montagnachmittag eine Matratze in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, die betroffene Wohnung ist allerdings vorerst unbewohnbar.

Wie die Polizei mitteilte, erreichte der Notruf gegen 14.30 Uhr am Montag Polizei und Feuerwehr. In einer Obdachlosenunterkunft an der Wannenstraße in Forst war im Obergeschoss eine Matratze in Brand geraten.

Als die Kräfte am Einsatzort eintrafen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen können. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 15.20 Uhr gelöscht, suchte die Wohnung aber anschließend noch nach möglichen Glutnestern ab.

Die Wohnung ist nach dem Feuer vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Tausend Euro und ermittelt aktuell zur Brandursache.