Mit Bierdose in der Hand: Polizei ertappt betrunkenen Einbrecher in Forst

Ausgerüstet mit einer Bierdose hat ein 35-Jähriger sich am Sonntag in Forst auf Einbruchstour gewagt. Diese fand nach dem Eintreffen der Polizei ein schnelles Ende.

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Forst einen betrunkenen Einbrecher auf einem Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße dingfest gemacht. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Geschäftsführer der Firma bei einem Kontrollgang gegen 16 Uhr, dass ein Kellerfenster des Betriebs eingeschlagen worden war.

Als die Polizei eintraf, stolperte ein sturzbetrunkener Mann aus einer Seitentür des Firmengebäudes. Der 35-Jährige hielt noch eine Bierdose in der Hand. Die Beamten nahmen in sofort fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beute des unglücklichen Diebs fiel schmal aus: Er hatte lediglich ein Verlängerungskabel und drei Kugelschreiber mitgehen lassen.

Der 35-Jährige schlief seinen Rausch anschließend in einer Zelle auf dem Polizeirevier Bruchsal aus und konnte danach den Heimweg antreten. Ihn erwartet nun eine Anzeige.