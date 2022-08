Zu einem Brand eines Mofarollers wurde die Feuerwehr Forst am Montagabend gegen 18.10 Uhr auf das Feld neben der Kreisstraße zwischen Forst und Weiher alarmiert.

Auf dem Feld nahe der Schnellbahnstrecke bei der Kreisstraße K3524 zwischen Forst und Weiher geriet auf einem befestigten Feldweg aus bislang ungeklärter Ursache ein Mofaroller in Brand. Das Feuer griff rasch auf das nebenliegende Feld über und breitete sich aufgrund der Trockenheit rasant aus.

Bereits auf der Anfahrt der Feuerwehr war eine Rauchwolke sichtbar. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges der Forster Feuerwehr stand der Mofaroller in Vollbrand und auch rund 300 Quadratmeter Feld stand in Flammen. Das Feuer drohte in ein dort angrenzendes Waldstück zu laufen.

Landwirt unterstützt Nachlöscharbeiten

Mit einer raschen Brandbekämpfung über mehrere Rohre konnte das Feuer jedoch bekämpft und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Ein Landwirt konnte die Nachlöscharbeiten unterstützen und das Feld umgrubbern, um ein Wiederaufflammen oder weiteres Ausbreiten direkt im Keim zu ersticken.

Die Freiwillige Feuerwehr Forst war mit mit drei Einsatzfahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz. Die Polizei war mit einem Streifenwagen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Mofaroller erlitt Totalschaden.