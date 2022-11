Seit Monaten gibt es Streit beim Tierpark Forst. So verlief jetzt die mehrmals verschobene und abgebrochene Jahreshauptversammlung.

Das Vereinsschiff des Tier- und Vogelparks Forst scheint wieder in ruhigeren Gewässern zu segeln. Bei der Jahreshauptversammlung im Alex-Huber-Forum wählten die anwesenden 121 Mitglieder Josef Prohart zum Nachfolger des umstrittenen Vorsitzenden Jan-René Hartmann, der nicht mehr kandidierte.

Zu Beginn der Versammlung wurde Forsts ehemaliger Bürgermeister und Ehrenbürger Alex Huber zum Sitzungsleiter bestimmt. Er erinnerte an einen Vorstandsbeschluss vom August 2020, wonach Mitgliedschaften nur anerkannt werden, wenn sie von der Vorstandschaft bestätigt wurden.

Während des Rechenschaftsberichts wird das Mikrofon abgeschaltet

In seinem Rechenschaftsbericht ging Jan-René Hartmann weniger auf die derzeitige Situation im Tier- und Vogelpark Forst ein, sondern erinnerte zunächst an seine Wahl am 9. Mai 2019. „Damals ging es im Verein drunter und drüber“, sagte er. Hartmann sprach von einer großen Rattenplage und einer Info-Veranstaltung im September 2019 über die Zukunft des Vereins.

„Ich wollte für die Querfinanzierung des Tierparks einen Waldkindergarten gründen und hatte hierfür die Zustimmung der Vorstandschaft“, betonte Hartmann. Weil sein Bericht auch im Umgang mit dem Pächter der Vereinsgaststätte immer mehr ins Persönliche abglitt, wurde ihm das Mikrofon abgeschaltet.

Die kommissarische Schriftführerin Yvonne Herdle erinnerte an einen Mitgliederzuwachs von über 200 Prozent seit 2019 und bestätigte, dass der Tierpark die endgültige Betriebserlaubnis erhalten habe. Dem Bericht von Kassier Ulrich Hübner war zu entnehmen, dass trotz Corona und geringeren Einnahmen 556 Buchungen vorzunehmen waren.

Auf dem Vereinskonto sind Privatspenden in Höhe von 12.500 Euro sowie eine Spende von 50.000 Euro eingegangen. Dieser Betrag wurde später durch Barabhebung des Vorsitzenden entnommen und als Stammkapital in eine gemeinnützige GmbH einbezahlt, wobei Jan-René Hartmann 100 Prozent der Anteile hat.

„Diese Spende aus einer Erbschaft war zweckgebunden für eine tiergestützte naturpädagogische Einrichtung und wurde treuhänderisch auf dem Vereinskonto geparkt“, erklärte der Vorsitzende.

Kassenprüfer Markus Schmitt verwies in dieser Angelegenheit auf ein schwebendes Verfahren bei der Staatsanwaltschaft und beantragte die Nicht-Entlastung von Hartmann als Erster Vorsitzender. Dem wurde zugestimmt, wobei die anderen Vorstandsmitglieder sowie die Kassenprüfer entlastet wurden.

Bei den von Ex-Bürgermeister Reinhold Gsell durchgeführten Neuwahlen erhielten folgende Personen das Vertrauen: Josef Prohart (Vorsitzender), Monika Friedl (Stellvertreterin), Dieter Ratzel (Schriftführer), Ulrich Hübner (Kassier), Ralf Huber, Markus Schmitt, Veronika Hübenthal (Beisitzer), Mirjam Müller (Betreuerin der Jugendgruppe) sowie Michael Otterbach und Jürgen Hoffmann als Kassenprüfer.

Zum Schluss betonte Josef Prohart, dass er die zuletzt vernachlässigte Kameradschaft wieder beleben möchte und forderte dazu auf, sich mit Respekt zu begegnen.