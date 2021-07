Autofahrer prallt gegen Stromkasten in Forst und verursacht Stromausfall

Ein Autofahrer ist gegen einen Stromkasten in Forst geprallt und hat einen Stromausfall verursacht. Er kam mit leichten Verletzungen in die Klinik.

Der 84-Jährige stieß am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr frontal gegen die Fassade des Stromhäuschens in der Verlängerung der Ubstadter Straße in Forst, wie die Polizei mitteilte.

In der Folge kam es zu Spannungsverlust und einem Stromausfall. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in die Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal. Eine Polizeisprecherin sprach von Nasenbluten. Das Auto wurde abgeschleppt.

Feuerwehr und Bauhof brachten ein Notstromaggregat zum Altenheim Am Kirchengarten, um den dortigen Stromausfall zu überbrücken. Nach rund einer Stunde war der Stromausfall behoben.