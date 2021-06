Das Schicksal von Igel-Opa Henry hat viele Leser gerührt. Inzwischen ist der stachelige Senior wieder in freier Wildbahn unterwegs. Die Tierhilfe Forst berichtet zudem, dass man erstmals mehr Auswilderungsplätze als Schützlinge hat.

Igel-Opa Henry hat Glück gehabt. Ab Mitte April war der Senior halb verhungert in der Igelstation der Tierhilfe Forst im ehemaligen Landgasthof „Höfl“ in Wiesental aufgepäppelt worden. Inzwischen konnte er wieder gesund in sein altes Revier zurückkehren.

„Wir freuen uns wirklich sehr für Henry. Noch mehr freuen wir uns aber darüber, dass inzwischen, besonders Dank der Unterstützung der Badischen Neuesten Nachrichten, alle Igel, die bei uns überwintert haben, in neue Reviere ziehen durften“, sagt die Igel-Expertin Annette Koop, die Leiterin der Igelstation und Vorsitzende der Tierhilfe Forst.

Im April hatte Koop nach Auswilderungsplätzen für ihre Igel gesucht. „Die Resonanz war einfach überwältigend. In den bald vierzig Jahren, die ich mich um Igel kümmere, habe ich eine solche Welle der Hilfsbereitschaft nicht erlebt“, erzählt Koop.

200 Igel-Freunde meldeten sich nach Aufruf der Tierhilfe Forst

„Bei uns stand das Telefon tagelang nicht mehr still.“ Mehr als 200 Igel-Freunde meldeten sich. „Die Anrufe kamen aus dem Umkreis Heidelberg, Sinsheim und Rastatt, aus der Rheinebene und aus dem Kraichgau“, zählt Koop auf.

In der Folgezeit führte Koop mit allen Interessenten ausgiebige Gespräche, um sicherzustellen, dass die drolligen Stachelritter in ihrer neuen Heimat auch gut versorgt werden: Die Betreuer müssen eine Futterstelle zur Zufütterung einrichten, da in immer mehr Regionen zu wenig Nahrung für Igel vorhanden ist.

Ideales Revier für Igel ist fernab von Durchgangsstraßen

Auch sollte das Revier nicht an einer dicht befahrenen Straße liegen. Igel überqueren auf ihren nächtlichen Wanderungen mehrere Straßen, was immer mit großen Gefahren verbunden ist. „Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass Igel sich in einem Radius von bis zu 250 Metern außerhalb von Ortschaften bewegen. Wenn Autofahrer da ein wenig langsamer und umsichtiger fahren würden, könnten viele Igel-Leben gerettet werden“, erklärt Koop.

Das ist ein großes Glück für uns und unsere Tiere, denn so haben wir schon Plätze für die neuen Igel. Annette Koop, Leiterin der Igelstation

Aufgrund des großen Zuspruchs standen der Igelstation zum ersten Mal mehr Auswilderungsplätze zur Verfügung als es Überwinterungsgäste gab. Koop: „Das ist ein großes Glück für uns und unsere Tiere, denn so haben wir schon Plätze für die neuen Igel, die zu uns gebracht werden. Die können dann umziehen, sobald sie gesund sind und brauchen nicht wochenlang warten.“

In der aktuellen Saison wurden bereits 25 kranke und verletzte Igel gebracht. Igel-Freunde, die ein geeignetes Revier haben, können sich jederzeit auf eine Warteliste für die Neuzugänge setzen lassen. Und da die Behandlung eines Igels bis zu 300 Euro kosten kann, ist die Igestation auch dringend auf Spenden angewiesen.