Unbekannter stiehlt Laptop und Kleidungsstücke aus Auto in Forst

Ein Laptop und mehrere Kleidungsstücke wurden in der Nacht zum Montag von einem bisher Unbekannten aus einem geparkten Auto in Forst gestohlen.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, schlug nach bisherigem Kenntnisstand der Dieb zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr, und Montagmorgen, 11.30, Uhr mit einem Gegenstand die Heckscheibe des in der Gottlieb-Daimler-Straße geparkten Pkw ein. Anschließend nahm er die im Fahrzeuginneren aufgefunden Gegenstände an sich und enternte sich unerkannt.