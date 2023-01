Unfall in Forst: Auto kracht in Apotheken-Schaufenster

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Forst von der Straße abgekommen und in das Schaufenster einer Apotheke gefahren.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, verlor die Frau am späten Montagabend aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte frontal in die Fensterfront einer Apotheke in der Kirchstraße.

Die Frau wurde verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallauto ist nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt.

Zur Höhe des Sachschadens insgesamt, auch zur Beschädigung am Gebäude, konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 07.10 Uhr].