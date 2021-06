Wohnung unbewohnbar

Frau verletzt sich bei Küchenbrand in Bruchsal - Feuerwehr rettet Hund und Katze

In der Merianstraße in Bruchal hat sich eine Frau am Mittwochnachmittag bei einem Brand in der ihrer Küche verletzt. Ihre Wohnung ist nach dem Brand aktuell nicht bewohnbar.