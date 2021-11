Auch in Sri Lanka leiden die Menschen unter der Pandemie und den damit einhergehenden Folgen. Da notleidende Familien keine staatliche Unterstützung erhalten und alleine für sich sorgen müssen, haben sie es besonders schwer.

Davon berichtet Waltraud Klett, Sonderschullehrerin, Initiatorin und Vorsitzende des Freundeskreis Sri Lanka.

Als Rucksacktouristin hatte sie 1990 Land und Leute kennengelernt, aber auch ihre Not und die oft schwierigen Familienverhältnisse, unter denen Kinder besonders leiden. Als sie in Hilda Holzmann – sie stammt aus Sri Lanka – und ihrem Partner Franz-Josef Fiech, Gleichgesinnte fand, beschlossen sie, Menschen in Sri Lanka zu unterstützen.

Freundeskreis gründet 2005 ein Kinderhaus in Sri Lanka

Um effektiver helfen zu können, wurde 1997 der Freundeskreis Sri Lanka gegründet. Einen wichtigen Partner und Organisator fand Waltraud Klett vor Ort: der buddhistische Mönch Reverend Anuruddha.

Mit seiner Hilfe konnte 2005 ein Kinderhaus gegründet werden. Es befindet sich rund 16 Kilometer von der Hauptstadt Colombo entfernt.

Service Spenden für das Kinderhaus in Sri Lanka sind über das folgende Konto möglich: IBAN DE96 6609 0800 0002 7101 45 bei der BBBank Karlsruhe. Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden. Internet: www.freundeskreis-srilanka-ev.de.

Die Kinder leben dort zusammen mit ihrem Leiter, den sie liebevoll „Tata“ nennen, einer Erzieherin und einer Haushaltshilfe in einer Großfamilie, wie Klett berichtet.

Wichtig sei, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich in einer normalen srilankischen Familie zu mündigen, selbständigen und verantwortungsvollen Menschen zu entwickeln.

Dabei erfolge die Erziehung und die Begleitung im Einklang mit der Kultur und der Tradition des Landes.

Seit Oktober 2020 dürfen nur noch Jungen betreut werden

In Sri Lanka sollten Jungen und Mädchen außerhalb der natürlichen Familie nicht unter einem Dach wohnen, was durch den Bau eines Mädchenhauses möglich wurde.

Dies war einzigartig in Sri Lanka und wurde zunächst von den Behörden toleriert, so Klett. Seit Oktober 2020 dürfen allerdings nur noch Jungen betreut werden.

Aktuell leben 20 Jungen im Kinderhaus, berichtet Klett. Für das Land und die Großfamilie sei Corona eine enorme Herausforderung. Lockdown, Homeschooling und fehlende Außenkontakte erschwerten das Leben.

Die Preise stiegen unverhältnismäßig und damit auch die Kosten für den Unterhalt des Kindeshauses. Auch Essensgaben, die zu persönlichen Anlässen von den Dorfbewohnern gegeben wurden, gebe es zurzeit nicht.

Noch habe es keinen Corona-Ausbruch im Kinderhaus gegeben, berichtet Klett. Auch die Besuche und der damit verbundene Erfahrungsaustausch werde schmerzlich vermisst, da sie die Mitarbeiter aktiv unterstütze.