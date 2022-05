Döner wird teurer

Frust am Dönergrill: Imbisse in Bruchsal kämpfen mit steigenden Preisen

Die steigenden Lebensmittel- und Gaspreise machen den Dönerläden in Bruchsal zu schaffen. Und das zeigt sich auch am Preis: der Döner wird teurer. Was die Imbiss-Betreiber der Stadt dazu sagen.