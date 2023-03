Eröffnung am 1. März 1973

Für Bruchsaler Apotheker und Südstadt-„Bürgermeister“ Friedhelm Ernst zählte immer die Gemeinschaft

Am 1. März 1973 eröffnete Friedhelm Ernst seine Apotheke am Hardfeldplatz in Bruchsal. Dort war der „Regierungsplatz“ des „Südstadt-Bürgermeisters“.