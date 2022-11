Leerstehendes denkmalgeschütztes Gebäude

Für das Bruchsaler Scheffelhaus zeichnet sich wieder eine Zukunft ab

In der Huttenstraße in Bruchsal mit seinen Wohnhäusern aus der Barockzeit ist ein Gebäude mit Erinnerungstafel seit Jahren unbewohnt. Nun ist ein Ende des Leerstands in Aussicht.