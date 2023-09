Sie sind zwischen Anfang 20 und Anfang 30 Jahre alt, wohnen in Ubstadt, Kronau, Bruchsal, Karlsruhe und Mannheim, studieren noch oder sind Regionalleiterin im Handel, Polizeioberkommissarin, Köchin oder arbeiten im IT-Bereich. Was sie verbindet? Die Begeisterung für elektronische Musik mit schnellem Beat und die Leidenschaft fürs Tanzen, für den „Jumpstyle“.

In der Turnabteilung des TV Heidelsheim angegliedert

„Für uns ist das mehr als Tanzen, es ist ein Lebensgefühl“, beschreibt Angie Wehrbach ihr Hobby. Mit ihr fing alles an. Sie kannte den „Jumpstyle“ bereits von Festivals und von Videos und war sofort dabei, als eine Bruchsaler Tanzschule diesen Tanzstil in ihr Programm aufnahm. 2015 stieg sie als Trainerin ein.

Jeder Bass-Schlag ist ein Tanzschritt Angie Wehrbach

Jumpstyle-Trainerin

Es formierte sich eine kleine Gruppe von Tänzern, die 2019 eine „neue Heimat“ beim TV Heidelsheim fand. Zurzeit gehören zur Crew, die sich den Namen „Purple Baze“ gegeben hat, neben Angie noch Nadja Müller, Nico Myota, Nadine Tränkle, Jonas Eisenhofer und Florian Schnait.

Sie kamen alle mehr oder weniger aus Neugier, „weil sie es mal ausprobieren wollten“ zum „Jumpstyle“ und sind dabei geblieben. Sie trainieren einmal in der Woche, immer sonntags zweieinviertel Stunden, wenn Auftritte bevorstehen, wird eine extra Trainingseinheit angesetzt.

Wichtig ist die starke Choreo Jonas Eisenhofer

Jumper bei Purple Baze

Auftritte bei Veranstaltungen

Denn: „Wichtig ist die starke Choreo, die Ausstrahlung“, sagt Jonas. Und dafür muss die Crew als Formation gut eingespielt sein. „Wir wollen immer eine Story erzählen, das ist typisch ‚Purple Baze‘“, erklärt Angie. Wie man sich das vorstellen muss, haben sie zum Beispiel bei einer Prunksitzung zum Thema „König der Löwen“ oder aktuell im Juli beim Familienfestival auf der Bühne des Sole Aktiv Parks Bad Schönborn sehr eindrucksvoll gezeigt.

Teil ihrer Show war hier eine Choreografie als „Minions“, die kleinen gelben Figuren mit blauer Latzhose. Von der lustigen Vorführung waren nicht nur die jungen Zuschauer hellauf begeistert, auch die älteren zollten den raschen Schritt- und Szenenwechseln, die doch so scheinbar mühelos ineinander passten, viel Beifall und Bewunderung.

„Purple Baze“ tanzt den sogenannten „Hardjump“, bei dem Schritte und Drehungen in rasanter Folge kombiniert werden. „Jeder Bass-Schlag der Musik ist ein Tanzschritt“, erklärt Angie Wehrbach. Und das sind bei Stücken mit mindestens 150 BPM (Beats per Minute) ganz schön viele.

Den Grundschritt, den Basic, zeigt „Purple Baze“ langsam in einem youtube-Video. Vereinfacht gesagt geht das so: Fußspitze hinten aufsetzen, hüpf, Hacke, also Ferse, vorne aufsetzen, hüpf und wieder Spitze hinten und Wechsel auf den anderen Fuß. Dabei die Arme schwenken und das Ganze dann mit Tempo, mit Kicks, Drehungen und bitteschön immer im Gleichschritt mit den anderen Tänzern. Eine Choreografie entstehe meist gemeinsam, erzählt Jonas. Und oft entwickle sich aus „Rumgehampel, dann was echt Cooles“, ergänzt Angie und Nico fügt hinzu: „Wir tüfteln und probieren viel aus, was zur Musik passen könnte“. Die „Jumper“ von „Purple Baze“ zeigen ihr Gespür für die Musik, ihre Kreativität, ihre Kondition und vor allem ihre Freude am Tanzen am liebsten bei Veranstaltungen wie eben Fasching oder Festen.

Dritter bei den Deutschen Meisterschaften

Auch wenn sie bereits mehrfach an Meisterschaften teilgenommen haben und tatsächlich bei den Deutschen Meisterschaften vor zwei Jahren den dritten Platz in der Kategorie Gruppe belegten. Doch „diese Erfahrungen in der Szene“ haben ihnen gereicht. „Wir haben gemerkt, dass uns Auftritte bei Veranstaltungen viel mehr Spaß machen als solche Wettbewerbe“, resümiert Nadja und Angie führt an, dass für sie die Begeisterung des Publikums mehr Lob sei als jeder Pokal. Hier können sie auch ihre humorvolle und schauspielerische Seite zeigen, was beim Wettbewerb nicht gefragt ist.

Immer neue Darbietungen in der Planung

Für ihre Auftritte, egal ob als Dschungeltiere oder Minions, nutzen sie eine wahre Sammlung an Accessoires, die ihre immer wieder neuen Darbietungen bunter machen, ohne von ihren schnellen Füßen abzulenken. Vor Publikum zu tanzen, da fließe so viel Adrenalin, „dass die Beine gleich noch höher fliegen als im Training“, lacht Nadja.

Ein spezielles Konditionstraining sei nicht erforderlich, das Training halte sie fit, erklären alle Jumper von „Purple Baze“. Weil man ja „nicht 15 Minuten durchhüpfen kann, enthält jede Story immer auch ruhigere Parts, damit wir ausschnaufen können, in denen aber für den Zuschauer trotzdem was passiert“, beschreibt Angie den Aufbau einer Vorführung. Als bekennende „Rudeltänzer“, so Angie, würde sich „Purple Baze“ über weitere „Mit-Jumper“ freuen.