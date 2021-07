Fußgängerin in Bruchsal von ausparkendem Auto erfasst

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Bruchsal ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine 78-jährige Fußgängerin schwer verletzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen parkte ein 32-jähriger Mercedes Benz-Fahrer gegen 12.45 Uhr mit seiner A-Klasse rückwärts aus und übersah die Passantin hierbei offenbar. Ein Rettungsteam brachte die Frau mit schweren Beinverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.