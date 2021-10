Neustart in der Pandemie

Wirte-Wechsel in Bruchsal: Welche Restaurants schließen und welche neu öffnen

Einige neue Lokale haben in Bruchsal eröffnet – dafür schließen andere. Die langen Schlangen bei Royal Donuts in der Innenstadt sind schon wieder passé, dafür fiebert man jetzt am Europaplatz der Neueröffnung des Wirtshauses entgegen.