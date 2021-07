„Er war heftig unterwegs“: Bruchsal gedenkt am Mittwoch der Drogentoten

Kennengelernt haben sich Sabine und Tim beim Fasching in Wiesental, das war 2002. „Ich wusste, er hat was mit Heroin am Laufen. Ich sagte ihm, das will ich auch“, erzählt die 42-jährige Sabine im BNN-Interview.

Tim kann nicht mehr erzählen. Knapp drei Jahre waren die beiden ein Paar. Dann starb Tim an einer Überdosis.

Am 21. Juli wird deutschlandweit der Drogentoten gedacht. Auch in Bruchsal. Dass die Philippsburgerin Sabine nicht ebenfalls in der Statistik auftaucht, ist nicht selbstverständlich.