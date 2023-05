Gegen 16 Uhr meldet die Feuerwehr Bruchsal: Die Lage ist unter Kontrolle. Zuvor mussten die Einsatzkräfte zu einem großen Gefahrguteinsatz ins Bruchsaler Industriegebiet ausrücken.

Dort, in der Heinrich-Blanc-Straße, ging in einem Produktionsunternehmen gegen 13.30 Uhr der Alarm los. Die Entwarnung kam aber schnell: Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Bis in den späten Nachmittag dauerten die Arbeiten allerdings an. Der Einsatz ereignete sich bei Refresco, einem Mineralwasser- und Limonaden-Hersteller (ehemals Hansa-Heemann).

Was war passiert? Nach ersten Angaben drohten 900 Liter ätzende Salpetersäurelösung aus einem undichten Container auszulaufen. Deshalb rückte der Umweltzug der Feuerwehr an. Einige Einsatzkräfte trugen spezielle Schutzanzüge. Das schwüle Wetter machte ihnen ziemlich zu schaffen. Zwei Feuerwehrleute mussten wegen Kreislaufproblemen behandelt werden. Verletzt wurde aber niemand.

Die Lösung im Container hatte aus noch unklaren Gründen reagiert, und es drangen orange-braune Dämpfe aus, berichtet der Einsatzleiter, Bruchsals Feuerwehrkommandant Bernd Molitor. Außerdem gab es einen Druckanstieg in dem Behältnis. Der Inhalt wird zum Reinigen der Rohrleitungen benutzt.

Feuerwehr fängt die auslaufende Säure auf

Die Feuerwehr fing die bereits auslaufende Säure auf. Bei einer Lagebesprechung gegen 16 Uhr wurde beraten, wie man mit dem Gefahrgut weiter umgehen muss. Eine Fachfirma sollte hinzugezogen werden, um den undichten Container zu untersuchen. Da die Halle gut belüftet war, konnte der undichte Container zunächst an Ort und Stelle bleiben.

Auch Polizei, Bruchsaler Ordnungsamt und die Gewerbeaufsicht waren sicherheitshalber ausgerückt, außerdem alle Abteilungen der Bruchsaler Feuerwehr und der Rettungsdienst.