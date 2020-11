Eine 48-Jährige hat am Samstagabend in Bruchsal ihrem 48-jährigen Mitbewohner Schnittverletzungen mit einem Messer zugefügt. Die Frau hatte etwa 1,2 Promille Alkohol intus.

Am Samstag gegen 21.30 Uhr hat sich in der Bruchsaler Asamstraße eine gefährliche Körperverletzung innerhalb einer häuslichen Gemeinschaft ereignet. Eine 48-jährige Frau, welche sich nach Einschätzung der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, fügte ihrem 48-jährigen Mitbewohner Schnittverletzungen mit einem Messer zu. Einen Grund für die Tat konnte die Frau nicht benennen.

Offenbar kam es zuvor zu einem Streit. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Bei einem vor Ort durchgeführten Alkoholtest hatte die Frau etwa 1,2 Promille. Zur Durchführung weitere polizeilicher Maßnahmen wurde sie aufs Polizeirevier Bruchsal verbracht.