Zwei verkaufsoffene Sonntage in Bruchsal sind üblich – doch der Branchenbund hofft auf drei. Jetzt geht der Blick gespannt in Richtung Gemeinderat: Am 22. Februar sind die Verkaufssonntage Thema in der Sitzung.

Die Bruchsaler Einzelhändler hoffen, die Entscheidung liegt jedoch allein beim Gemeinderat: In seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 22. Februar, 17 Uhr, im Bürgerzentrum geht es um die verkaufsoffenen Sonntage in der Stadt.

Üblich sind zwei, doch der Branchenbund möchte drei Veranstaltungen umsetzen. Verkaufssonntage gelten als „ein bedeutendes Mittel des Stadtmarketings und dienen der weiteren Stärkung und der Gestaltung einer attraktiven Innenstadt und des innerstädtischen Einzelhandels“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Im vergangenen Jahr waren kurzfristig noch zwei verkaufsoffene Sonntag genehmigt worden, nachdem coronabedingt rund eineinhalb Jahre solche Aktionen gar nicht möglich waren. Die schwierige Situation des Handels in der Pandemie war damals eine Begründung für diesen Schritt.

Verkaufsoffene Sonntage in Bruchsal könnten im März, Mai und Oktober stattfinden

In diesem Jahr könnten am 27. März, 22. Mai und 9. Oktober die Geschäfte zusätzlich öffnen. Der Gemeinderat beschließt jährlich mit einer Satzung, wann und in welchem Zusammenhang ein verkaufsoffener Sonntag in der Stadt stattfinden kann.

Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die Erweiterung der Kita in Büchenau und der Kita-Neubau in Untergrombach. Den Stadträten werden die Planungen der beiden Einrichtungen vorgestellt. Ein Schwerpunkt wird außerdem das Thema Integration bilden. Aus dem bereits vorgestellten städtischen Integrationsbericht wurden nun Handlungsempfehlungen erarbeitet, unter anderem geht es um die Auslobung eines Bruchsaler Integrationspreises.