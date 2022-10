Polizei bittet um Hinweise

Geschädigte gesucht: Betrunkene Fahrerin wird in Bruchsal mit demolierten Auto vorgefunden

Der Rettungsdienst hatte am frühen Sonntagmorgen die Polizei zu einem Einsatz in der Friedrichsstraße in Bruchsal hinzugerufen. Eine 57-Jährige fuhr betrunken und verursachte einen Unfall. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten.