Können Geschäfte in Bruchsal ab Montag nur noch Lieferservice anbieten?

Seit Ende März ist in der Bruchsaler Innenstadt wegen steigender Corona-Zahlen nur Einkauf per Abholung (Click&Collect) möglich. Falls aber das Land ab Montag wie geplant die Notbremse durchsetzt, sind nur noch Lieferdienste zulässig.

Als „Albtraum“ bezeichnet Heike Braunbarth die Aussicht, nächste Woche ihre Buchhandlung in der Kaiserstraße wieder schließen zu müssen - falls das Land wie angekündigt ab Montag die „Notbremse“ zieht. Dann sind nur noch Lieferdienste zulässig. Selbst Abholangebote sollen dann erst einmal nicht mehr möglich sein.

Einzelhändlerin schreibt E-Mail an die Landesregierung

„Ich finde das unmöglich und bin sauer“, sagt die Inhaberin, die ihrem Ärger mit einer E-Mail an die Landesregierung Luft gemacht hat. Dabei funktioniere Click&Collect ganz gut. In der Tat: Schon vor der Ladenöffnung stehen am Samstag einige Kunden in der Schlange vor der Ladentür, wo sie bestellte Bücher abholen.