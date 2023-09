10.000 Seiten Ermittlungsmaterial

Geschäftsführer aus Kronau steht in Bruchsal vor Gericht

Das Amtsgericht in Bruchsal wirft dem Geschäftsführer einer in Kronau ansässigen Firma die Vernichtung wichtiger Unterlagen in einem Insolvenzverfahren vor. Außerdem soll der Mann etliche Finanztransaktionen unternommen haben, um seine Insolvenzmasse zu verringern.