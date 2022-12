Geschenke-Knigge für Postboten und andere Dienstleister rund um Bruchsal

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Wer jetzt Plätzchen oder Pralinen als Zeichen der Wertschätzung beim Arzt oder dem Friseursalon seines Vertrauens abgeben möchte, kann das nach eigenen Ermessen tun.

Anders sieht es bei Zuwendungen für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst aus. Bei Trinkgeld für den Postboten oder den Müllmann als kleine Anerkennung für regelmäßige Dienste muss Einiges berücksichtigt werden.

Wertschätzung für Postler hat zugenommen

„Trinkgelder und geringwertige Sachgeschenke wie Schokolade oder andere Kleinigkeiten bis zu einem Wert von maximal 25 Euro dürfen angenommen werden“, erklärt Sonja Radojicic, Leiterin der Regional-Kommunikation Süd bei der Deutschen Post.

Während des Lockdowns für Beschäftigte im Homeoffice war der Paketbote Baumarkt und Pflancencenter in einem. Sonja Radojicic, Deutsche Post

Die Wertschätzung für die Postler habe zugenommen, so ihre Beobachtung: „Während Corona waren die Postboten für viele Ältere der einzige Kontakt. Während des Lockdowns für Beschäftigte im Homeoffice war der Paketbote Baumarkt und Pflancencenter in einem.“ Bei der Regelung für die Mitarbeiter habe man sich an den internen Korruptionsrichtlinien des Beamtengesetz orientiert.

Der Dienstherr muss ab 25 Euro zustimmen

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sieht unter dem Stichwort „Belohnungen und Geschenke für Bedienstete in der Kommunalverwaltung“ folgende Regelung vor: „Zuwendungen externer Dritter sind grundsätzlich verboten. Ausnahmen unterliegen einem Zustimmungsvorbehalt des jeweiligen Dienstherrn. Geringwertige Zuwendungen sind unkritisch; für diese ist die dienstrechtliche Zustimmung als erteilt anzusehen.“ Das gelte sowohl für Beamte als auch für Tarifbeschäftigte.

Im Klartext heißt das: „Geschenke oder Reklameartikel bis zu einem Wert von 25 Euro sind generell genehmigt“, erklärt beispielsweise Bruchsals Pressesprecherin Ina Kunzmann die interne Dienstanweisung für alle Beschäftigte im Rathaus Bruchsal.

Letztens hat jemand eine Schachtel ,Merci’ vorbeigebracht, weil wir ihn bei einem Vorgang unterstützt haben. Ina Kunzmann, Stadt Bruchsal

Alles was darüber liege, bedürfe der Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin oder einem Stellvertreter. Von sich aus habe man in Bruchsal den Wert eines Geschenkes auf 25 Euro angehoben. In vielen Kommunen sind Geschenke und Aufmerksamkeiten nur bis zu einem Wert von zehn Euro gestattet.

„Zeichen der Wertschätzung“

„Letztens hat jemand eine Schachtel ,Merci’ vorbeigebracht, weil wir ihn bei einem Vorgang unterstützt haben. Das freut uns natürlich riesig“, so Kunzmann über das süße Dankeschön. Solche Aufmerksamkeiten kommen aber eher selten vor.

Die weltweit vertriebenen Schokoladentäfelchen mit dem französischen Namen sind vor Weihnachten, zum Muttertag und am Valentinstag besonders gefragt. Das bestätigt Bernd Rößler, Unternehmenssprecher der August Storck AG in Berlin. Sie würden die Anerkennung unterstreichen.

Als „Zeichen der Wertschätzung“ sieht man bei der Musik- und Kunstschule Bruchsal auch die selbst gebackenen Plätzchen, Pralinen oder mal eine Flasche Wein, die Musikschüler für ihre Lehrer abgeben. Man orientiere sich dabei an den Regeln der Stadt Bruchsal, so Sandra Schäufel von der Muks.

Vor allem ältere Kunden halten noch daran fest

Auch Friseurin Wioletta Klepin aus Bruchsal freut sich über die Anerkennung zu Weihnachten, die sie vor allem von ihren Stammkunden bekommt. „Mal eine Flasche Sekt, mal selbstgebackene Keks oder ein höheres Trinkgeld sei schon was Schönes.“

Vor allem ihre Kunden über 50 bis 60 Jahre halten noch an der Tradition fest, die aber immer unüblicher werde. Jüngere Kunden machen es fast gar nicht mehr, so ihre Beobachtung.