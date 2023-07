Heuballen auf einem abgeernteten Feld im Kraichgau oder eine posierende Möwe im Nordsee-Hafen: Aufnahmen, die im vergangenen Sommer Tanja Butterer aus Obergrombach und Lukas Künstler aus Bad Schönborn machten und für die beliebte Sommerfoto-Serie eingeschickt haben. Sie wurden veröffentlicht, in der Ausgabe der Bruchsaler Rundschau und auf der Homepage bnn.de.

Leser können wieder ihre schönsten Sommerfotos einschicken

Ihre Leser rufen die BNN auch in diesem Jahr wieder dazu auf, Fotos vom Sommer oder dem Urlaub einzuschicken. Die erste Sonderseite mit den schönsten Fotos und ungewöhnlichen Motiven soll in der Print-Zeitung bereits am Samstag, 5. August, erscheinen. Die letzte Seite erscheint am Samstag, 9. September. Leser können ihre Sommer-Schnappschüsse per E-Mail schicken an: redaktion.bruchsal.aktionen@bnn.de. Die Bilder sollten mindestens 500 KB haben und mit vollständigem Namen, Wohn- und Urlaubsort sowie Telefonnummer für Rückfragen versehen sein. Bei Fotos, die fremde Menschen oder Kinder zeigen, ist aus Datenschutzgründen eine Erlaubnis der Person oder der Eltern erforderlich.

Ein gutes Foto sollte eine Geschichte erzählen. Karl-Heinz Malzer

Vorsitzender der Fotofreunde Heidelsheim

„Ein gutes Foto sollte eine Geschichte erzählen. Auch bei Urlaubsfotos kann man sich vorher Gedanken machen“, sagt Karl-Heinz Malzer. Er muss es wissen. Er ist Vorsitzender der Fotofreunde Heidelsheim. Die Amateurfotografen feiern nächstes Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Alle zwei Jahre sorgen sie mit einer Fotoausstellung und über 1.000 Besuchern auch überregional für Furore. Ostern 2024 ist es wieder so weit.

Glaskugel, Zündhölzer oder ein Pinsel als „Objekte der Begierde“ für Heidelsheimer Fotofreunde

Die Ansprüche an die 41 Vereins-Mitglieder in Heidelsheim sind etwas höher: Bei regelmäßigen Clubabenden werden die Bilder intern bewertet. Anonym versteht sich. Und Punkte für die Teilnahme am vereinsinternen Fotowettbewerb vergeben. „Brücken“ lautet das Thema zum 40-jährigen Bestehen. Das können Bauwerke sein, die bei verschiedenen Lichtsituationen, aus verschiedenen Blickwinkeln oder mithilfe einer Drohne aufgenommen werden. Malzer verweist auch auf symbolische Brücken, etwa um Menschen zusammenzubringen.

Jedes Mal veranstalten die Fotofreunde auch wieder einen Wettbewerb zum „Objekt der Begierde“, das fotografisch in Szene gesetzt wird. Dieses Mal ist es ein Flachpinsel mit rotem Griff. 2011 war es die Zeitung „Frankfurter Allgemeine“. Das verschaffte den Fotofreunden ein Artikel in der überregional erscheinenden Zeitung. 2022 war es eine Glaskugel. 2018 Zündhölzer.

Fotoband zum Jubiläum des Landkreises Karlsruhe

„Es wird immer schwieriger, ein gutes Bild zu machen, weil so viel fotografiert wird“, so der Vorsitzende der Fotofreunde. Er beobachtet die Entwicklung genau, registriert die Flut der Motive, die Selbstinszenierungen bei Instagram. Für die Stadt Bruchsal dokumentieren die Amateurfotografen regelmäßig Veranstaltungen. Zum Jubiläum 50 Jahre Landkreis Karlsruhe haben sie die einzelnen Gemeinden und Ortsteile fotografiert. Der Bildband soll im November erscheinen.

Sorgen bereitet Malzer der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Bildbearbeitung: „Da kann man die Inszenierung nicht mehr von der Realität unterscheiden.“ Im Frühjahr beispielsweise wurde ein Bild von Papst Franziskus bekannt, dass ihn in einer weißen Daunenjacke zeigt. Es wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt.