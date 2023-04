Pflege findet häufig auch in der Familie statt. Viele Angehörige sind überfordert, Gewalt ein Tabu-Thema. Eine Betroffene berichtet, wie sie sich Hilfe geholt hat.

Es ist nach wie vor ein Tabu-Thema. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus: Gewalt in der Pflege kann viele Gesichter haben und fängt nicht erst beim Schlagen an. Auch Kneifen, Anschreien, Vernachlässigen oder Verletzung des Schamgefühls sind Gewalt. Betroffene können pflegebedürftige und pflegende Menschen sein.

„Ich wurde immer nervöser und aggressiver“, erinnert sich Ute T. aus einer nördlichen Gemeinde im Landkreis Karlsruhe. Ihr richtiger Name soll nicht veröffentlicht werden. Ihre Kollegen wissen zwar Bescheid, aber das Thema ist nicht einfach. Jetzt sitzt Ute T. entspannt in einem Korbsessel im „Freiraum“, einem Präventionsangebot für pflegende Angehörige und Pflegefachkräfte. Unter dem Dach der Beratungsstelle „Libelle“ für Menschen, die häusliche Gewalt erfahren haben, gibt es seit Sommer 2019 dieses spezielle Angebot.

Beratungsstelle in Bruchsal bietet Hilfe für pflegende Angehörige

Der Bedarf ist da. Da ist Georg Spranz von der Heimaufsicht des Landkreises Karlsruhe sicher. Er hat die Aufsicht über derzeit 3.900 belegte Heimplätze: Bei den Trägern der Heime ist Gewalt seit Jahren ein Thema – von beiden Seiten. „Verbale Aggression ist die häufigste Form“, sagt Spranz über eine Befragung aus dem Jahr 2017. Für die Mitarbeiter gibt es Fortbildungen, Supervisionen und Gewaltschutz-Konzepte.

Die meisten Menschen werden Zuhause gepflegt. Das ist auch eine Kostenfrage. Joyce Saint-Denis, Beratungsstelle Libelle

Aber nur 16 Prozent der Betroffenen sind in Heimen untergebracht, dort kontrolliert die Heimaufsicht. „Die meisten Menschen werden zuhause gepflegt. Das ist auch eine Kostenfrage“, sagt Joyce Saint-Denis.

Sie leitet den Fachbereich Schutz und Beratung bei „Sophie“, einer gemeinnützigen Gesellschaft, in der Prinz-Wilhelm-Straße 3 in Bruchsal. Dazu gehört der „Freiraum“ der Beratungsstelle „Libelle“. Einmal monatlich holt sich dort auch Ute T. Rat und Unterstützung. Seit zwei Jahren pflegt sie ihre Mutter, hat dafür im Job reduziert.

Pflegende Angehörige: Nach einem Burnout vor zehn Jahren die Notbremse gezogen

Die Mutter ist fast 88 Jahre alt und an Demenz und Altersdepression erkrankt: „Einmal hat sie ein Handtuch auf dem Herd vergessen, als wir gerade wegfahren wollten. Es roch schon angebrannt.“ Mittlerweile kann die Tochter darüber lachen.

Gar nicht zum Lachen ist ihr an einem Morgen vor über einem Jahr: Ute T. steht unter Druck. Vor der Arbeit hilft sie immer ihrer Mutter beim Ankleiden: „Sie hat sich dann noch mal ins Bett gelegt, und ich wurde immer böser, fühlte mich wie in einem Hamsterrad.“ Ihre Erkenntnis: „Ich kann so nicht weiter machen.“ Zehn Jahre zuvor hatte sie während der Pflege ihres Vaters bereits einen Burnout erlebt. Auch beim zweiten Pflegefall leidet sie unter Bauch- und Kopfschmerzen, kann nicht schlafen, muss sich übergeben.

Rückenschmerzen oder Schlaflosigkeit signalisieren Überlastung der Angehörigen

„Die Situation ist für viele pflegende Angehörige schlicht zum Kotzen.“ Joyce Saint-Denis wählt drastische Worte. Mit Rückenschmerzen oder Schlaflosigkeit signalisiere der Körper schon früh, dass die Grenze der Belastung erreicht sei. Die Frauen – meist sind sie es, die pflegen – reiben sich zwischen Berufstätigkeit, Hobbys, Freunden und dem Kümmern auf. „Irgendwann sind die Batterien leer und sie werden ungeduldig“, sagt die Psychologin Saint-Denis.

Damit dann die Situation nicht eskaliert, gilt es eine Balance zu finden. Ute T. sorgt dafür, dass morgens der Pflegedienst kommt. Viermal pro Woche ist ihre Mutter nun in der Tagespflege. „Aber es war ein langer Kampf“, erzählt sie. Nur ungern wollte diese sich von „Fremden“ helfen oder gar waschen lassen. Mittlerweile sieht Ute T. das auch positiv. Mit Angeboten zum Basteln, Gymnastik, Singen oder Ergotherapie wird die Demenz-Patientin in der Tagespflege gefördert.

Gespräche im „Freiraum“ in Bruchsal helfen bei schlechtem Gewissen

Geholfen haben ihr die Gespräche mit Joyce Saint-Denis und Christina Dauer vom „Freiraum“: „Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr“, sagt Ute T. Ihr ist es gelungen, ein Stück weit aus der Rolle als helfende Tochter auszubrechen. So war die Familientradition.

Ute T. ist nicht die einzige, die sich bei der Pflege von Angehörigen übernimmt. 2022 gab es im „Freiraum“ 300 Kontakte mit Betroffenen – pflegenden Angehörigen oder Pflegekräften. Beraten wird in Bruchsal und in Waghäusel-Wiesental. Auch für Pflegeeinrichtungen, Sozialstationen oder Beschäftigte in der Pflege gilt das Präventionsangebot. Geplant ist auch eine Selbsthilfegruppe für Angehörige.

Video-Aufnahmen helfen im Pflege-Alltag

„Beim Waschen stellen Pflegekräfte immer wieder blaue Flecken fest“, berichtet Saint-Denis. Dass der Sohn oder die Tochter sie geschlagen habe, sollen diese aber nicht verraten. Umgekehrt werden Pflegekräfte während der Arbeit auch immer wieder attackiert, auch sexuelle Übergriffe kommen vor. Im Gegensatz zu Angehörigen gelingt die Abgrenzung in der professionellen Pflege meist einfacher.

Besonders eine Demenz-Erkrankung verändert Menschen. „Die Gefühlsebene bleibt“, sagt Psychologin Saint-Denis. Auf Kälte oder Hunger können diese Patienten mit Aggressionen reagieren. Manche haben einen Bewegungsdrang. Videoaufnahmen im Pflege-Alltag sollen helfen, das eigene Verhalten zu hinterfragen. Sie empfiehlt einen respektvollen, ruhigen Umgang und eine Begegnung auf Augenhöhe. Auch Humor könne helfen.